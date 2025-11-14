Empresa de Bezos entra na era da reutilização: Blue Origin lança sondas da NASA para Marte e aterra propulsor

A Blue Origin, companhia espacial do fundador da Amazon, Jeff Bezos, alcançou esta quinta-feira, 13 de novembro, um marco duplo e crucial: o seu foguetão de carga pesada, o New Glenn, descolou com sucesso do Cabo Canaveral, na Flórida, transportando duas importantes sondas da NASA destinadas a estudar Marte, e depois aterrou em segurança, para ser reutilizado.Foi o momento mais aguardado da missão (designada NG-2), quando o primeiro estágio do foguetão realizou uma manobra de aterragem vertical perfeita, pousando na plataforma marítima "Jacklyn", situada a cerca de 600 quilómetros no Oceano Atlântico.. Este êxito representa uma viragem para a empresa. No voo inaugural do New Glenn, em janeiro de 2025, o propulsor não conseguiu ser recuperado. Esta aterragem prova finalmente a capacidade da Blue Origin de reutilizar o foguetão, um passo essencial para reduzir custos e competir diretamente com o domínio do Falcon 9, da SpaceX, neste segmento de mercado.A bordo do New Glenn seguia a missão ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), da NASA. Esta missão consiste em duas naves espaciais gémeas, apelidadas de "Gold" e "Blue", que irão trabalhar em conjunto na órbita de Marte.. O objetivo científico é mapear a magnetosfera do planeta – o campo magnético que o rodeia. Os cientistas esperam que os dados ajudem a responder a uma questão fundamental: como é que Marte perdeu a sua atmosfera e água líquida ao longo de milhares de milhões de anos, transformando-se no deserto frio que é hoje. As sondas irão estudar como o vento solar "arranca" partículas da atmosfera superior marciana.Com o sucesso desta missão, a Blue Origin não só cumpre um contrato vital com a NASA, mas também demonstra que o New Glenn está operacional e pronto para se tornar um dos principais veículos de lançamento pesado no mercado global.A missão em Marte: Desvendar um mistério atmosféricoA carga enviada pelo New Glenn, a missão ESCAPADE, da NASA, tem um objetivo científico de primeira importância: desvendar o mistério de como Marte se tornou o planeta árido que conhecemos. Outrora um mundo com lagos e rios, o Planeta Vermelho perdeu a sua atmosfera protetora e a sua água líquida. A ESCAPADE procurará como tal aconteceu.Para o conseguir, as duas sondas gémeas, "Blue" e "Gold", realizarão uma "autópsia" à forma como o planeta interage com o Sol. A grande vantagem desta missão é a sua capacidade de medição dupla: as duas naves irão orbitar Marte em conjunto, recolhendo dados em locais diferentes exatamente ao mesmo tempo.Esta técnica permitirá aos cientistas construir um mapa 3D de como o vento solar – um fluxo constante de partículas energéticas vindas do Sol – bombardeia e arranca iões de gás (como oxigénio e hidrogénio) da fraca atmosfera superior marciana. No vídeo abaixo pode assistir a toda a missão da New Glenn.. No fundo, a ESCAPADE irá quantificar a taxa a que Marte continua a "sangrar" atmosfera para o espaço, fornecendo dados cruciais para perceber como o seu clima se degradou de forma tão dramática.As sondas ficarão ainda um ano em órbita da Terra. Durante este período serão realizados vários testes, enquanto se espera que os dois planetas fiquem nas posições ideais para que a viagem se torne mais curta.Só em novembro de 2026 partirão para Marte, utilizando a própria gravidade do nosso planeta como forma de assistência à propulsão. A chegada ao planeta vizinho está prevista para setembro do ano seguinte.