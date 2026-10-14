Dinamarca diz a Trump que ele não tem qualquer direito preferencial na Gronelândia

"Se os EUA querem explorar o subsolo da Gronelândia, terão de o fazer no quadro da legislação pertinente da Gronelândia", afirmou o governo dinamarquês, em resposta divulgada pela televisão pública dinamarquesa TV2.

Acrescentou também que o novo acordo entre a Gronelândia, a Dinamarca e os EUA "não outorga aos investidores norte-americanos direitos especiais sobre as matérias-primas da Gronelândia", pelo que "não têm direitos preferenciais sobre os investidores de outros países da NATO, da União Europeia e parceiros da NATO".

Há três semanas, EUA, Dinamarca e Gronelândia assinaram, à margem da Assembleia Geral da ONU, um acordo de segurança depois de Trump ter ameaçado invadir a ilha ártica.

Depois da assinatura, o próprio Trump afirmou que o acordo permite a Washington assumir de forma permanente o controlo da segurança da ilha, ao passo que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

O acordo mantém formalmente a soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia e reconhece o direito da sua população à autodeterminação, ao mesmo tempo que consagra o reforço da presença militar dos EUA na ilha.