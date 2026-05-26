Mural em Teerão, crítico dos EUA, que representa as negociações que estão a decorrer com o Irão.
Mural em Teerão, crítico dos EUA, que representa as negociações que estão a decorrer com o Irão.FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Diálogo prossegue debaixo de fogo com Irão a acusar os EUA de violar o cessar-fogo

Trump vai reunir a Administração em Camp David, um local pouco comum para o presidente mas que está cheio de história no que diz respeito ao Médio Oriente. Washington apelida ataques de “autodefesa”.
Susana Salvador
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