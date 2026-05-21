Raúl Castro e Miguel Díaz-Canel apelidados de “assassinos e terroristas” num cartaz em Miami.
Raúl Castro e Miguel Díaz-Canel apelidados de “assassinos e terroristas” num cartaz em Miami.FOTO: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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EUA apertam o cerco a Cuba que recebe apoio de China e Rússia

Havana apelida de “cínica” a acusação norte-americana contra Raúl Castro, lembrando os barcos que foram abatidos nas Caraíbas.
Susana Salvador
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