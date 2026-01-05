Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dez pessoas condenadas com penas suspensas até oito meses de prisão por assédio a Brigitte Macron na internet

Oito homens e duas mulheres foram condenados por "prejudicarem deliberadamente" a mulher do presidente Emmanuel Macron através de "linguagem maliciosa, degradante e insultuosa".
Carlos Nogueira
A justiça francesa condenou esta segunda-feira, 5 de janeiro, as dez pessoas que produziram mensagens na internet de assédio a Brigitte Macron, mulher do presidente de França. Os oito homens e duas mulheres, com idades entre 41 e 60 anos, foram condenados com penas até oito meses de prisão com pena suspensa e ficam obrigados a frequentar cursos de conscientização.

No entanto, um eles acabou por ser sentenciado com seis meses de prisão devido à sua ausência na audiência em tribunal.

Segundo o juiz do tribunal de Paris, estas pessoas "prejudicarem deliberadamente a autora" através de "linguagem maliciosa, degradante e insultuosa", nomeadamente no que diz respeito às acusações de "suposta pedofilia".

Refira-se que a relação entre Emmanuel Macron, de 48 anos, e sua esposa Brigitte, 72, foi alvo de uma enorme disseminação de informações falsas, que o casal finalmente decidiu contestar judicialmente na França e nos Estados Unidos.

Estas dez pessoas foram agora condenadas por terem disseminado ou republicado nas redes sociais insultos e boatos sobre Brigitte Macron, relacionados ao seu género e à diferença de idade em relação ao presidente.

