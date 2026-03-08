Detido tripulante de cargueiro da “frota fantasma” russa intercetado na Suécia

A guarda costeira sueca anunciou este domingo, 8 de março, a detenção de um tripulante do cargueiro suspeito de pertencer à frota fantasma russa e de transportar cereais ucranianos roubados, intercetado na sexta-feira pela polícia sueca.O Caffa, um navio de 96 metros, tinha partido de Casablanca, em Marrocos, a 24 de fevereiro e seguia para São Petersburgo, na Rússia, quando a polícia sueca subiu a bordo ao largo de Trelleborg, na zona sul da Suécia.A guarda costeira sueca indicou que o cargueiro constava da lista de sanções relacionadas com a guerra na Ucrânia e que navegava sob um falso pavilhão guineense.“As verificações levadas a cabo conduziram à detenção e desembarque de um membro da tripulação”, declarou a guarda costeira em comunicado, assinalando tratar-se de uma pessoa “suspeita de infrações ao código marítimo e à lei sobre a segurança dos navios, bem como de utilização de documentos falsos, um delito agravado”.As entidades judiciais abriram uma investigação preliminar, mantendo a guarda costeira as investigações a bordo do navio.A embaixada da Rússia em Estocolmo informou no sábado que foi informada pela guarda costeira sueca que 10 membros da tripulação são cidadãos russos.A guarda costeira sueca considera que o Caffa apresenta “graves deficiências” no seu funcionamento.“A nossa missão é fazer cumprir a regulamentação no mar. Tomaremos medidas contra os navios que a violarem e colocarem em risco a segurança na nossa zona marítima”, afirmou, citado pelo comunicado, o chefe de operações da guarda costeira, Daniel Stenling.A Agência Sueca de Transportes deverá inspecionar o navio e determinar se está apto a navegar e autorizado a continuar a sua viagem.A “frota fantasma” de Moscovo é composta por navios frequentemente em mau estado, sem seguro e cuja propriedade é opaca, que são usados para contornar as sanções ocidentais..Suecos intercetam cargueiro da "frota fantasma" russa com cereais roubados da Ucrânia