Detido homem armado que vigiava campo de golfe antes de visita de Trump

Um homem armado foi detido no domingo passado, 2 de agosto, num campo de golfe de Donald Trump, na Califórnia, depois de ter sido observado a acompanhar os preparativos de segurança para uma visita do Presidente norte-americano, realizada dois dias mais tarde, anunciaram as autoridades de Los Angeles.O homem levantou suspeitas quando "foi visto a passear pelo campo de golfe, a tirar fotografias e a filmar, e parecia estar a vigiar as atividades relacionadas com o planeamento da segurança", segundo um comunicado das autoridades.A detenção ocorreu no domingo à tarde, no campo de golfe situado em Rancho Palos Verdes, perto de Los Angeles. Trump chegou ao local na terça-feira à noite para participar num jantar de angariação de fundos organizado pelo Comité Nacional Republicano.O homem, identificado como Jeanine John Taele, tinha "um carregador de 16 munições" no bolso das calças.Durante uma busca ao automóvel do suspeito, de 38 anos, agentes do xerife do condado de Los Angeles apreenderam "uma pistola carregada" e outro carregador com munições, de acordo com o comunicado.O xerife e os serviços antiterrorismo da polícia federal norte-americana (FBI) realizaram posteriormente uma busca à residência do homem, em Downey, nos subúrbios de Los Angeles.No local, foram encontrados uma espingarda de assalto, uma pistola, um colete à prova de balas, carregadores de grande capacidade, munições, dois aparelhos de rádio e "vários cadernos com declarações preocupantes".Os investigadores remeteram o processo, na manhã de terça-feira, para a Procuradoria de Los Angeles, que deverá decidir sobre a apresentação de eventuais acusações.Donald Trump foi alvo de tentativas de assassinato, entre outros incidentes de segurança, desde a última campanha presidencial.Em julho de 2024, foi ferido numa orelha por um atirador posicionado num telhado com vista para um comício de campanha em Butler, no estado da Pensilvânia.Em setembro do mesmo ano, um homem armado foi detido nas imediações do Trump International Golf Club, em West Palm Beach, na Florida, enquanto Trump jogava golfe.Em abril passado, o Presidente teve de ser retirado de emergência da gala da imprensa, em Washington, depois de um homem armado ter tentado entrar na sala, desencadeando um tiroteio.A visita de Trump ao campo de golfe da Califórnia, na terça-feira, decorreu à porta fechada, sem acesso da imprensa. O Presidente deveria defender o balanço do seu mandato e angariar apoios financeiros, a cerca de três meses das eleições intercalares, nas quais está ameaçado o controlo republicano do Congresso norte-americano.São raras as deslocações de Trump à Califórnia, um bastião democrata que o Presidente considera representar um modelo de país oposto ao que defende.Poucas horas antes da chegada de Trump e antes de ser anunciada a detenção, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, recordou que a Administração norte-americana continua a bloquear as ajudas federais destinadas à reconstrução de Los Angeles, 18 meses depois dos incêndios mortais que devastaram a cidade."Espero que a visita do Presidente Trump permita fazer chegar diretamente às famílias que estão a reconstruir após os incêndios de Los Angeles os fundos federais de reconstrução aguardados há tanto tempo", afirmou o governador democrata, que tem ambições de concorrer às eleições presidenciais de 2028."É a oportunidade para o Presidente honrar o seu compromisso de fornecer a estes sobreviventes os fundos que lhes prometeu", acrescentou."Há momentos que transcendem a política. Este poderia ser um deles, Senhor Presidente", concluiu Newsom. .“O Assassino Federal Amigável” teria Trump como alvo, mas foi travado .Homem morto a tiro depois de invadir residência de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida