Destruída estrutura a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr

A Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês) informou esta quarta-feira, 18 de março, que uma "estrutura situada a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr [no Irão] foi atingida e destruída". Não há registo de feridos entre o pessoal da infraestrutura nem de danos no reator.A confirmação da agência das Nações Unidas surge "na sequência das informações fornecidas pelo Irão sobre um incidente com um projétil na noite de terça-feira".Irão e Rússia informaram que um projétil atingiu as instalações de Bushehr, mas os dois países não afirmaram que tenha havido qualquer libertação de material nuclear no incidente.A agência de notícias estatal russa Tass citou na terça-feira à noite o CEO da Rosatom, Alexey Likhachev, que afirmou que "um ataque atingiu a área adjacente ao edifício do serviço de metrologia localizado no local da Central Nuclear de Bushehr, nas imediações da unidade de energia em funcionamento". Técnicos russos da Rosatom operam a central, utilizando urânio pouco enriquecido de fabrico russo."Não houve vítimas entre o pessoal da Corporação Estatal Rosatom", disse Likhachev. "A situação de radiação no local é normal", acrescentou o gestor.A Organização de Energia Atómica do Irão emitiu posteriormente um comunicado afirmando que "não ocorreram danos financeiros, técnicos ou humanos e nenhuma parte da central foi danificada".Apesar de não haver registo de danos no próprio reator nem feridos entre o pessoal, "qualquer ataque a centrais nucleares ou nas suas proximidades viola os sete pilares indispensáveis relacionados com a garantia da segurança nuclear durante um conflito armado e nunca deve ocorrer", alertou esta quarta-feira Rafael Grossi, o diretor-geral da IAEA.Com Lusa