"Deng era um libertador. Iniciou as reformas. Mas cometeu um erro: recusou-se a denunciar Mao"
“Deng era um libertador. Iniciou as reformas. Mas cometeu um erro: recusou-se a denunciar Mao”

Jung Chang é famosa por 'Cisnes Selvagens', o século XX chinês visto através dela, da mãe e da avó. Conversou agora via Zoom com o DN sobre o seu livro 'Voai, Cisnes Selvagens' e a China atual.
Leonídio Paulo Ferreira
