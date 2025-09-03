Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rússia atacou a Ucrânia com mais de 500 drones e mísseis.
Rússia atacou a Ucrânia com mais de 500 drones e mísseis. EPA / STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT
Internacional

“Deixem-no vir a Moscovo”. Putin admite possibilidade de encontro com Zelensky

Kiev diz que proposta é “inaceitável” e refere que o líder russo “continua a enganar toda a gente”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Vladimir Putin
