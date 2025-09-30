"De Dublin a Atenas é evidente: há uma crise habitacional". António Costa pede resposta conjunta na UE

O presidente do Conselho Europeu reconheceu esta terça-feira, 30 de setembro, que "há uma crise habitacional" que prejudica não só a "classe média, mas, em especial, as gerações mais jovens", apelando a uma resolução conjunta de um problema com consequências para a competitividade. "De Dublin a Atenas é evidente: há uma crise habitacional", disse António Costa, em conferência de imprensa conjunta com os autarcas de Paris, Barcelona e Roma, depois de uma reunião com presidentes de câmaras municipais de vários países da União Europeia (UE), em Paris.O ex-primeiro-ministro português e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa considerou que esta "crise habitacional" reflete-se nas ruas com "cada vez mais pessoas em situação de sem-abrigo" e que não é exclusiva de pessoas "com baixos rendimentos: é uma crise que afeta a classe média, mas, em especial, as gerações mais jovens".António Costa fez um apelo a todos os países do bloco político-económico europeu: "Se queremos reforçar a nossa coesão social, os nossos sistemas democráticos e aumentar a nossa competitividade, precisamos de resolver este problema.""Eu já fui presidente de uma câmara municipal e na minha altura a habitação não era uma questão do Conselho Europeu e das instituições europeias", comentou, fazendo um paralelismo com hoje, em que a questão é abordada em praticamente todos os países da UE.Para o presidente do Conselho Europeu, que está há quase um ano a exercer estas funções, esta "crise tem de ser resolvida com as cidades e com as pessoas que vivem nelas".António Costa reconheceu que há "muita diversidade" e que uma solução não pode ser única. No entanto, a resposta pode ser feita ao nível da União Europeia, admitiu o presidente de uma das principais instituições europeias.A crise na habitação vai fazer parte da próxima reunião formal do Conselho Europeu, no final de outubro..Lei da Habitação: Conheça todas as mexidas anunciadas pelo Governo