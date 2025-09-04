Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestação em Chicago contra as políticas de Trump na passada segunda-feira, no Dia do Trabalho.
Manifestação em Chicago contra as políticas de Trump na passada segunda-feira, no Dia do Trabalho.EPA/PATRICK GORSKI
Internacional

Das tarifas às vacinas: as frentes da política de Trump desafiadas em tribunal

Cidadãos e associações levaram o campo de batalha para a justiça. Vários casos foram analisados nos últimos dias. Mas tanto estes como outros deverão continuar o seu caminho até ao Supremo Tribunal.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Imigração
Justiça
Saúde Pública
Robert F. Kennedy Jr.
Administração Trump
guerra comercial
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt