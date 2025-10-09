Cruz Vermelha anuncia que mais de 150 camiões com ajuda humanitária partiram para Gaza

Mais de 150 camiões atravessaram esta quinta-feira, 9 de outubro, a fronteira do Egito em direção a Gaza, informaram duas fontes da Cruz Vermelha egípcia à agência France-Presse (AFP).A partida das viaturas para o enclave seguiu-se ao anúncio do acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo na guerra iniciada há dois anos e dois dias.Uma das fontes referiu que "153 camiões com ajuda humanitária foram encaminhados pela estrada secundária do posto de Rafah em direção ao ponto de passagem de Kerem Abou Salem para serem entregues na Faixa de Gaza".O comboio de ajuda humanitária incluiu 80 camiões fretados pela ONU, 17 pela Cruz Vermelha Egípcia, 21 pelo Qatar e 30 pelo Egito.Recorde-se que a ONU havia declarado a fome no norte da Faixa de Gaza, algo inédito no Médio Oriente..Cessar-fogo em Gaza: o que se sabe sobre o acordo?.No dia em que a paz parece possível: líderes mundiais reagem a acordo entre Israel e o Hamas.Louis Har: o testemunho de um ex-refém israelita em Gaza