Manifestação de protesto em La Paz.
Manifestação de protesto em La Paz.FOTO: EPA/LUIS GANDARILLAS
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Crise na Bolívia: protestos, acusação de tentativa de golpe e choque diplomático com a Colômbia

Seis meses após assumir o poder, o presidente Rodrigo Paz está sob fogo. Mas tem apoio dos EUA.
Susana Salvador
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