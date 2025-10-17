Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Coronel Randrianirina é o novo presidente de Madagáscar

A subida formal ao poder de Randrianirina acontece três dias após o seu anúncio de que as forças armadas locais iam tomar conta do país.
DN/Lusa
O líder do recente golpe de estado em Madagáscar, coronel Michael Randrianirina, comandante de uma unidade de elite, prestou esta sexta-feira, 17 de outubro, juramento como novo presidente.

A subida formal ao poder de Randrianirina acontece três dias após o seu anúncio de que as forças armadas locais iam tomar conta do país, ilha-continente de África, ao largo da costa moçambicana, com cerca de 30 milhões de habitantes.

A iniciativa surgiu após três semanas de protestos contra o governo, sobretudo por parte de jovens, mas foi condenada pelas Nações Unidas e levou mesmo à exclusão provisória de Madagáscar da União Africana.

Militares assumem o poder em Madagáscar

O presidente do país, Andry Rajoelina, está em paradeiro desconhecido, após ter fugido da ilha por temer pela própria vida durante a rebelião.

Randrianirina é comandante do Corpo de Administração de Pessoal e Serviços do Exército Terrestre (CAPSAT) e liderou a intentona na terça-feira, anunciando a suspensão da Constituição malgaxe.

Madagáscar sofreu três golpes anteriores, em 1972, 1975 e 2009, este último também com a participação do CAPSAT, que levou ao poder o próprio Rajoelina, então líder da transição e agora derrubado pelo mesmo corpo militar.

Presidente Rajoelina fugiu de Madagáscar após semanas de protestos
Madagáscar
