Protestos encabeçados por jovens e que levaram à fuga de Rajoelina tiveram o apoio dos militares.
Protestos encabeçados por jovens e que levaram à fuga de Rajoelina tiveram o apoio dos militares. HENITSOA RAFALIA / EPA
Militares assumem o poder em Madagáscar

Anúncio foi feito pelo coronel Michael Randrianirina depois da Assembleia Nacional ter destituído o presidente Andry Rajoelina.
Ana Meireles
