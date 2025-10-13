Presidente Rajoelina fugiu de Madagáscar após semanas de protestos

O presidente de Madagáscar terá abandonado o país no domingo, 12 de outubro, a bordo de um avião militar francês, na sequência de um acordo com Emmanuel Macron, noticiou esta segunda-feira a RFI. Andry Rajoelina encontrava-se cada vez mais isolado depois de perder o apoio de uma importante unidade do exército que se juntou a milhares de jovens que protestam há semanas, exigindo a sua demissão.A informação da fuga de Rajoelina foi confirmada à Reuters por um líder da oposição, embora o seu destino não fosse ainda conhecido. “O presidente deixou o país, telefonámos para a equipa da presidência e eles confirmaram que ele deixou o país” no domingo, afirmou Siteny Randrianasoloniaiko. À RFI, as autoridades francesas disseram que não estão a intervir na crise interna na sua antiga colónia que dura há semanas.Rajoelina deveria dirigir-se ao país na noite desta segunda-feira,13 de outubro, uma informação avançada pela presidência, mas o seu paradeiro não era claro antes da sua saída de Madagáscar ter sido conhecida. No domingo, a presidência malgaxe havia dito que estava em curso um golpe de Estado no país, depois de, no dia anterior, ter perdido o apoio da CAPSAT, uma unidade militar de elite que ajudou Rajoelina a chegar ao poder num golpe em 2009 e que decidiu agora juntar-se aos manifestantes da Geração Z. Os protestos, liderados por um movimento online liderado por jovens e conhecido como Gen Z Mada, tiveram início a 25 de setembro por causa da falta de água e energia, mas cresceram para acusações de corrupção e má governação, acompanhadas da exigência da demissão de Rajoelina. Este movimento de jovens é inspirado em protestos semelhantes recentes ocorridos em países como Marrocos, Nepal e Quénia, usando todos camisolas e bandeiras com uma caveira com um chapéu de palha do manga japonês One Piece.Logo nos primeiros dias, Rajoelina ainda tentou, sem sucesso, aplacar os protestos com a demissão do primeiro-ministro Christian Ntsay, tendo depois nomeado um militar como chefe do governo, medida contestada pelos manifestantes. Ontem, o governo das Maurícias anunciou que Ntsay e Maminiaina Ravatomanga, um empresário próximo de Rajoelina, voaram para o país “com urgência” na manhã de domingo, negando, porém, qualquer interferência nos assuntos de Madagáscar.Já na semana passada, a Geração Z Mada recusou um convite para falar com o presidente, que prometeu demitir-se caso os cortes de energia no país não sejam resolvidos dentro de um ano.Paralelamente, os membros da oposição na Assembleia Nacional de Madagáscar vão iniciar um processo de destituição contra Andry Rajoelina por “abandono do posto”, adiantou esta segunda-feira à Reuters Siteny Randrianasoloniaiko..Presidente do Madagáscar denuncia “tentativa ilegal de tomada do poder”