Presidente do Madagáscar denuncia “tentativa ilegal de tomada do poder”

O Presidente malgaxe, Andry Rajoelina, declarou este domingo, 12 de outubro, estar em curso uma "tentativa ilegal e forçada de tomada do poder", um dia após um contingente de soldados se reunir ao lado de milhares de manifestantes antigovernamentais na capital, Antananarivo."A Presidência da República deseja informar a nação e a comunidade internacional que está em andamento em território nacional uma tentativa ilegal e forçada de tomada do poder, contrária à Constituição e aos princípios democráticos ", afirmou Rajoelina, num comunicado.No sábado, soldados malgaxes juntaram-se a milhares de manifestantes nas ruas de Antananarivo, apelando às forças de segurança para "recusarem ordens de disparar" sobre a população e condenando a recente repressão policial.Antes de abandonarem a sua base militar no distrito de Soanierana, nos arredores de Antananarivo, os soldados do CAPSAT (Corpo do Exército de Pessoal e Serviços Administrativos e Técnicos) apelaram à desobediência. Em 2009, esta mesma base tinha já protagonizado uma rebelião durante o levantamento popular que levou ao poder o atual Presidente.A manifestação de sábado em Antananarivo foi uma das maiores desde o início dos protestos, a 25 de setembro, desencadeados pelo movimento 'Gen Z' (jovens nascidos entre 1997 e 2012), em contestação aos cortes de água e de eletricidade, que evoluíram para uma crítica generalizada aos responsáveis políticos no poder, a começar pelo Presidente Rajoelina.Os soldados enfrentaram elementos da 'gendarmaria' em frente a um quartel e entraram na cidade a bordo de veículos militares para se juntarem aos manifestantes na simbólica Praça 13 de Maio, diante da Câmara Municipal de Antananarivo, onde foram recebidos com aplausos e apelos à demissão de Rajoelina.Na noite de sábado, o novo primeiro-ministro, Ruphin Zafisambo, assegurou que o Governo, "que se mantém firmemente", está "pronto para colaborar e ouvir todas as forças: os jovens, os sindicatos e o exército"."Madagáscar não poderá resistir a novas crises se esta divisão entre os cidadãos persistir", acrescentou o general Zafisambo num breve discurso gravado.Por seu lado, a Presidência divulgou um comunicado garantindo que o Rajoelina "permanece no país" e "continua a gerir os assuntos nacionais".De acordo com um balanço das Nações Unidas, pelo menos 22 pessoas foram mortas desde o início das manifestações e mais de uma centena ficaram feridas.O Presidente Rajoelina desmentiu na quarta-feira esses "números errados", estimando as "perdas de vidas" em 12, todas "de saqueadores, de vândalos", segundo afirmou.O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, apelou na sexta-feira às autoridades de Madagáscar para "cessarem o recurso a uma força desnecessária" nos protestos, que já causaram várias mortes.Apesar das riquezas naturais, Madagáscar continua a ser um dos países mais pobres do mundo e quase 75% da população vivia abaixo do limiar da pobreza em 2022, segundo o Banco Mundial.