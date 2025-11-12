Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
COP30. Ativistas climáticos invadem área restrita da conferência
ANDRÉ BORGES/EPA
Internacional

COP30. Ativistas climáticos invadem área restrita da conferência

Entre os manifestantes havia profissionais de saúde e indígenas amazónicos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Dezenas de manifestantes invadiram na terça-feira, 11 de novembro, a área restrita da Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30) que se realiza na cidade amazónica brasileira de Belém.

Os participantes ultrapassaram as cancelas de segurança e entraram já de noite no átrio da grande tenda administrada pela ONU, onde decorrem as negociações climáticas.

O episódio provocou uma cena de caos, testemunhada pela Lusa, na medida em que vários membros das delegações preparavam-se para deixar o recinto.

Poucos minutos depois, a equipa de segurança da ONU expulsou os manifestantes da área.

O conflito acabou por ser sanado e os manifestantes abandonaram o local por volta das 19:30 (20:30 em Lisboa).

“A crise climática é uma crise de saúde!”, gritavam os participantes na marcha, entre os quais havia profissionais de saúde e indígenas amazónicos, de acordo com a agência Efe.

Em poucas regiões se sente tanto o impacto das alterações climáticas na saúde como na Amazónia, onde se situa Belém e que, em 2024, foi atingida por uma seca histórica, agravada por múltiplos incêndios.

“Vivi décadas em Belém e nunca tive dengue; agora toda a gente apanha… tornou-se uma doença urbana”, afirmou à Efe a manifestante Lena Peres, uma infetologista de 63 anos que trabalha para o Ministério da Saúde do Brasil.

Por outro lado, a Folha de São Paulo, indicou que vários manifestantes gritavam que era necessário "taxar os bilionários", e que entoaram cânticos contra a exploração de petróleo na perto da Foz do Amazonas.

"Governo Lula, que papelão, destrói o clima com essa perfuração", diziam, segundo este jornal brasileiro.

A COP30 decorre na cidade brasileira amazónica de Belém, no Brasil, até 21 de novembro.

COP30. Ativistas climáticos invadem área restrita da conferência
COP30: ONU lança plano de arrefecimento sustentável que pode reduzir emissões em 64%
COP30. Ativistas climáticos invadem área restrita da conferência
COP30: “É preciso deixar as grandes declarações e passar a ações”
clima
Brasil
protesto
ambiente
Conferência do clima
COP30

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt