O argentino Javier Milei foi um dos líderes que aderiu ontem ao Conselho de Paz de Trump.
Conselho de Paz arranca com a ausência de aliados ocidentais

Apenas dois países da União Europeia - Hungria e Bulgária - juntaram-se ao organismo criado por Trump e que quer ir além da supervisão do cessar-fogo em Gaza.
