Equipas de emergência atuam no local da colisão entre dois comboios de alta velocidade na vila de Urda
Equipas de emergência atuam no local da colisão entre dois comboios de alta velocidade na vila de UrdaEPA/CHEMA MOYA
Internacional

Conselho de ministros em Espanha decidirá apoios para vítimas do acidente ferroviário de Urda

O decreto-lei vai incluir ajudas com um valor que duplicará o seguro obrigatório de passageiros, além de um mecanismo específico para a antecipação de indemnizações.
Sofia Fonseca
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O governo de Espanha deverá anunciar esta terça-feira, 3 de novembro, um pacote de medidas específicas para apoiar as vítimas do acidente ferroviários de Urda, em Toledo, de quarta-feira passada, 28 de outubro, em que morreram 69 pessoas, entre as quais, um português. Pedro Sánchez adiantou na segunda-feira, 2 de novembro, que o decreto-lei vai incluir ajudas com um valor que duplicará o seguro obrigatório de passageiros, além de um mecanismo específico para a antecipação de indemnizações.

Tal como aconteceu na sequência do acidente de Adamuz, em janeiro, no qual morreram 46 pessoas, agora o governo de Espanha vai duplicar as indemnizações do seguro obrigatório de passageiros, elevando a compensação automática máxima por óbito para 216.364,68 euros, segundo adiantou a agência EFE.

Além disso, deverá estar prevista a antecipação das indemnizações no âmbito de um mecanismo através do qual as vítimas e os seus familiares poderão receber uma compensação inicial, sem necessidade de aguardar pela conclusão de todos os procedimentos administrativos ou judiciais.

Segundo o que já foi revelado, o Conselho de Ministros deverá ainda aprovar um procedimento especial de baixa médica, com "cobertura reforçada", para aqueles que sofreram lesões no acidente.

Finalmente, agilizará a criação de gabinetes de atendimento integral e personalizado.

No Conselho de Ministros, o ministro dos Transportes, Óscar Puente, apresentará um relatório sobre o acidente ferroviário que aconteceu perto da estação de Urda, Toledo. Depois, prestará esclarecimentos numa conferência de imprensa e, à tarde, no Congresso.

O acidente ferroviário aconteceu na manhã de quarta-feira e provocou 69 vítimas mortais, já todas identificadas pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Toledo e Ciudad Real, segundo avançou na segunda-feira à noite o Centro Integrado de Dados.

A maioria das vítimas mortais (54) são espanholas, mas há 15 mortos estrangeiros. Entre os mortos, contam-se 40 homens e 29 mulheres, todos maiores de idade.

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