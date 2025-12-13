Congresso dos EUA divulga novas fotos de Epstein com Trump, Clinton e Gates

Deputados democratas norte-americanos divulgaram na noite da última sexta-feira, 12 de dezembro, dois novos conjuntos de fotografias recolhidas no espólio de Jeffrey Epstein, revelando pormenores da casa do financeiro condenado por crimes sexuais e as suas ligações a figuras poderosas.Entre os nomes que surgem nas imagens estão o atual presidente dos EUA, Donald Trump, o antigo presidente Bill Clinton, o ex-príncipe britânico André e Bill Gates. A informação foi avançada pela BBC.As quase 100 fotografias agora tornadas públicas, parte de um universo de mais de 95 mil imagens obtidas por intimação, mostram Epstein ao lado de várias personalidades conhecidas. Os deputados sublinham que as imagens, muitas já vistas anteriormente, não implicam qualquer ato ilícito por parte das pessoas retratadas.Trump aparece em três das fotografias divulgadas. Numa, surge ao lado de uma mulher com o rosto ocultado; noutra, conversa com Epstein e com a modelo Ingrid Seynhaeve numa festa da Victoria’s Secret, em Nova Iorque, em 1997; numa terceira, posa a sorrir com várias mulheres, também com os rostos ocultados. A Casa Branca classificou a divulgação como uma “farsa dos democratas” e afirmou que o caso tem sido “repetidamente desmentido”..Outras imagens mostram Epstein com Bill Clinton e Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 pelo seu papel no esquema de abusos, bem como com Bill Gates e o príncipe Andrew, este último há anos sob escrutínio pela relação passada com o financeiro. Clinton e André já negaram qualquer envolvimento em crimes sexuais relacionados com Epstein.Entre os retratados estão ainda Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, o economista Larry Summers, o advogado Alan Dershowitz e o empresário Richard Branson. As fotografias incluem também imagens privadas de Epstein e divisões da sua propriedade, sem indicação clara de quando ou em que contexto foram captadas..O deputado democrata Robert Garcia afirmou que “é tempo de pôr fim a este encobrimento da Casa Branca e fazer justiça às sobreviventes de Jeffrey Epstein e aos seus amigos poderosos”, acrescentando que “estas fotografias perturbadoras levantam ainda mais questões” e que o Departamento de Justiça “tem de divulgar todos os ficheiros, agora”. O Departamento tem até 19 de Dezembro para tornar públicos os documentos relacionados com o caso, num processo separado da investigação do Congresso..Assinatura de Trump inicia contagem decrescente para revelação do ficheiro Epstein.Casa Branca tenta desvalorizar, mas ficheiro Epstein volta a atormentar Trump. E há mais a caminho