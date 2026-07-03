Congresso da AfD: forte dispositivo policial em Erfurt sob ameaça de protestos massivos

O partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) realiza este fim de semana (4 e 5 de julho) o seu congresso na cidade de Erfurt, no estado da Turíngia, com a polícia a destacar milhares de agentes para a cidade à espera de dezenas de milhares de manifestantes.A AfD lidera atualmente as sondagens, tendo reforçado a sua posição desde as eleições federais de 2025, após as quais se tornou na principal força da oposição no Bundestag (Parlamento alemão).A última sondagem do instituto Infratest dimap, por exemplo, dá-lhe 27% das intenções de voto, com os conservadores da CDU/CSU do chanceler Friedrich Merz a ficar-se pelos 22%. Os Verdes surgem com 15%, seguidos dos sociais-democratas do SPD, com 12%, e do Die Linke (A Esquerda), com 11%.As estimativas mais recentes citadas pelos meios de comunicação alemães apontam para cerca de 50 mil manifestantes em Erfurt, mas há meios que falam em até 60 mil, citando avaliações internas da polícia, que preparou uma operação especial para o evento temendo violência."Vários milhares de polícias estão mobilizados na zona do recinto da feira e no centro da cidade. A nossa missão: Garantir a segurança, proteger os direitos fundamentais e combater rigorosamente quaisquer infrações criminais", indicou a polícia do estado da Turíngia no X."O protesto pacífico é legítimo e será protegido. A violência, bem como as restrições aos direitos de terceiros, serão combatidas de forma rigorosa", acrescentou..As manifestações (mais de 30, segundo alguns meios alemães) foram convocadas por várias organizações, com apelos à mobilização do próprio Partido Social-Democrata (SPD, que esteve no poder até 2025 a nível federal e faz parte do governo da Turíngia)."A AfD realiza o seu congresso em Erfurt a 4 de julho. A data não foi escolhida ao acaso: há 100 anos, nos dias 3 e 4 de julho de 1926, realizou-se em Weimar o 2.º Congresso do Partido Nazi (NSDAP). Esse encontro é considerado um momento decisivo para a ascensão do nacional-socialismo", escreveu o partido no seu site. "Juntos, fazemos frente. De forma firme e ruidosa. Com a aliança Zusammenstehen [Unidos], queremos dar em Erfurt um sinal em defesa da diversidade, da solidariedade e da coesão social", acrescentam.O congresso da AfD deverá ficar marcado pela reeleição dos copresidentes do partido, Alice Weidel e Tino Chrupalla.O encontro do partido realiza-se na Turíngia, cujo ramo regional da AfD é liderado por Björn Höcke, uma das figuras mais controversas e mais radicais do partido (já foi condenado pelo uso de um slogan nazi).Vários observadores alemães consideram que a escolha de Erfurt para o congresso é uma demonstração da sua influência. O ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier (SPD), defendeu que é um sinal da aproximação da liderança federal à linha política de Höcke.A AfD venceu as últimas eleições na Turíngia, mas nenhum outro partido mostrou abertura para uma aliança, acabando por ser formado um governo tripartido que inclui CDU, o SPD e a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW).O ministro-presidente da Turíngia, Mario Voigt (CDU), apelou a que os protestos contra o congresso da AfD sejam pacíficos, sublinhando que o Estado de direito também protege o direito de um partido legalmente constituído realizar a sua reunião nacional..“Estou mais preocupado com a AfD na Alemanha do que com Meloni”.CDU de Merz entra em ano de eleições regionais com derrota