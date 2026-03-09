CDU de Merz entra em ano de eleições regionais com derrota

Os Verdes venceram as eleições regionais realizadas no domingo em Baden-Württemberg, o estado mais a sudoeste da Alemanha, superando a União Democrata-Cristã (CDU), do chanceler Friedrich Merz por uma curta margem - 30,2% dos votos contra 29,7%. A AfD ficou em terceiro lugar, com 18,8%, o seu melhor resultado numa eleição estadual na Alemanha Ocidental, ligeiramente abaixo da meta de 20% pretendida pelo partido de extrema-direita. Já os Social-Democratas (SPD), o parceiro minoritário na coligação nacional de Merz, sofreram o seu pior resultado de sempre numa eleição estadual alemã, obtendo apenas 5,5% dos votos.Este resultado não apresenta grandes alterações ao que se passava neste estado alemão, que já era governado pelos Verdes numa coligação suportada pela CDU. Assim, parece provável que os Verdes e a CDU voltem a formar um governo de coligação, no qual se espera que o candidato ecologista Cem Özdemir se torne o primeiro governante alemão de ascendência turca, sucedendo na liderança de Baden-Württemberg a Winfried Kretschmann, que cumpriu três mandatos.O partido de Merz pode até gabar-se de ter melhorado a sua votação neste estado em relação há cinco anos - mais 5,6% dos votos, correspondentes a mais 14 lugares da no Parlamento estadual. Mas a verdade é foi insuficiente para evitar sofrer este domingo uma derrota na primeira das cinco principais eleições regionais da Alemanha este ano, contrariando o que diziam as sondagens, depois dos Verdes terem feito uma campanha centrada em Özdemir, um deputado federal de longa data e antigo ministro da Agricultura. O próprio Merz admitiu que esta derrota foi um “resultado amargo”, preferindo destacar os ganhos da CDU e o facto de ter agora o mesmo número de lugares no Parlamento regional que os Verdes. A próxima eleição, marcada para dia 22, na vizinha Rhineland-Palatinate, colocará frente a frente os dois partidos da coligação governamental liderada por Friedrich Merz - a região é liderada desde 1991 pelo SPD, com as sondagens já realizadas este ano a darem à CDU uma vantagem entre um e três pontos percentuais de vantagem.Em setembro, haverá eleições em Berlim (região governada pela CDU) e em dois estados do antigo leste comunista - Mecklenburg-Vorpommern e Saxony-Anhalt -, presididas atualmente por SPD e CDU, respetivamente, mas onde a AfD é forte e espera eleger o seu primeiro ministro-presidente..CDU de Merz ultrapassada pela extrema-direita