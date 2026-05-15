Confrontos entre gangues no Haiti fazem mais de 80 mortos em cinco dias

Mais de 80 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas desde domingo em confrontos entre gangues armados em Cité-Soleil, cerca de cinco quilómetros a norte da capital do Haiti, denunciou a ONG Combate pela Paz e pelo Desenvolvimento.Muitas habitações foram incendiadas e centenas de pessoas fugiram para outras zonas menos expostas, indicou Fritznel Pierre, responsável da organização de defesa dos direitos humanos, ao meio local Magik9.O ativista denunciou que os ataques são levados a cabo por uma coligação de gangues armados, entre os quais Chien Méchant, 400 Mawazo e os Talibanes, que disputam o controlo de territórios onde se encontram empresas.As autoridades do Haiti não divulgaram até agora o número de mortos nem de feridos nestes confrontos.A representação no Haiti da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou na terça-feira para estes combates e, devido ao agravamento da situação, decidiu retirar temporariamente um dos seus hospitais em Cité-Soleil.No mesmo dia, o primeiro-ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidiu a um conselho de ministros extraordinário para tratar da situação de insegurança no país, e deu “instruções claras e medidas concretas para reforçar de imediato a capacidade operacional das forças de segurança e garantir uma resposta coordenada, enérgica e duradoura contra todas as formas de criminalidade”.O Haiti enfrenta uma grave crise de violência que só no primeiro trimestre deste ano deixou pelo menos 1.642 mortos e 745 feridos, segundo o último relatório do Escritório Integrado das Nações Unidas para este país (BINUH)..Pelo menos 30 mortos em tumultos em ponto turístico do Haiti