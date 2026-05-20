Humorista manteve o secretismo sobre os convidados do último programa, que será transmitido na noite de 21 de maio (madrugada de 22 em Portugal).
Humorista manteve o secretismo sobre os convidados do último programa, que será transmitido na noite de 21 de maio (madrugada de 22 em Portugal).FOTO:DR
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Colbert diz adeus ao ‘Late Show’ sem medo de Trump

Paramount alegou que cancelou programa por razões “puramente financeiras”, mas os fãs veem na decisão a pressão do presidente. Último programa passa esta quinta-feira (21 de maio) à noite.
Susana Salvador
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