Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald TrumpSamuel Corum / EPA
Internacional

CNN, MS Now e Politico processam administração Trump após serem banidos da Casa Branca

Na sexta-feira, o presidente norte-americano proibiu o acesso deste meios à Casa Branca. Órgãos dizem que medida ofende direitos constitucionalmente consagrados.
André Certã
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A CNN, a MS Now e o Politico vão processar a administração Trump para reverter a proibição decretada pelo presidente dos EUA de deixar entrar os repórteres daqueles meios nas instalações da Casa Branca.

O processo, que visa também vários membros da Administração norte-americana, surge na sequência do anúncio feito por Trump na sexta-feira e do facto dos correspondentes na residência do Presidente dos EUA terem sido barrados à porta durante o fim de semana.

"Esta manhã, informámos o governo de que vamos interpor hoje uma ação judicial para proteger os nossos direitos ao abrigo da Primeira Emenda [que consagra a liberdade de expressão] e defender o princípio de que não cabe ao governo decidir o que a imprensa deve noticiar ou publicar", escreveram os três órgãos de comunicação social num comunicado conjunto.

No mesmo comunicado, os órgãos sublinham que a revogação das credenciais, feita "sem aviso ou sem processo", foi feita porque a Casa Branca se opôs à cobertura jornalística.

"Se não for contestada, esta medida ameaça a liberdade de imprensa e o direito do público a um jornalismo independente, livre de interferências governamentais", acrescentam.

No processo, dirigido a um juiz federal e citado pela própria MS NOW, alega-se que a proibição desrespeita "as garantias mais básicas" constitucionais e acusa a Casa Branca de o fazer com "o objetivo indevido de retaliar contra os queixosos".

"Esta proibição não poderia ser um ataque mais direto à Primeira Emenda, nem uma violação mais flagrante dos nossos princípios constitucionais mais fundamentais", sublinham, pedindo o fim desta proibição.

Na sexta-feira, o presidente norte-americano proibiu o acesso à Casa Branca aos media CNN, MSNOW (ex-MSNBC) e Politico, e ameaçou fazer o mesmo a outros que divulguem "notícias falsas".

Segundo justificou na plataforma Truth Social, o afastamento dos três media é "resultado das suas constantes 'reportagens' de FAKE NEWS!".

No caso da CNN, a repórter Betsy Klein disse que um segurança à porta da Casa Branca lhe tinha dito que o seu passe foi revogado, sem explicar o porquê disso ter sido feito.

A jornalista Akayla Gardner, da MS Now, relatou algo semelhante, tendo o agente à porta pedido para que lhe entregasse o seu crachá. "Perguntei-lhe por que razão não conseguia entrar. Ele disse que isso estava fora do seu controlo. Disse-me que estava desativado", acrescentou.

Já a repórter do Politico, Cheyenne Haslett, também foi barrada, contou o editor-chefe Jonathan Greenberger.

"Os Serviços Secretos recusaram-lhe a entrada no complexo e confiscou o passe que lhe permite o acesso à Casa Branca. Apoiamos a Cheyenne e todos os repórteres que aqui cobrem a Casa Branca. Tal como dissemos ontem, defenderemos vigorosamente os nossos direitos ao abrigo da Primeira Emenda", acrescentou.

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