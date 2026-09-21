CNN, MS Now e Politico processam administração Trump após serem banidos da Casa Branca

No mesmo comunicado, os órgãos sublinham que a revogação das credenciais, feita "sem aviso ou sem processo", foi feita porque a Casa Branca se opôs à cobertura jornalística.

"Se não for contestada, esta medida ameaça a liberdade de imprensa e o direito do público a um jornalismo independente, livre de interferências governamentais", acrescentam.

No processo, dirigido a um juiz federal e citado pela própria MS NOW, alega-se que a proibição desrespeita "as garantias mais básicas" constitucionais e acusa a Casa Branca de o fazer com "o objetivo indevido de retaliar contra os queixosos".

"Esta proibição não poderia ser um ataque mais direto à Primeira Emenda, nem uma violação mais flagrante dos nossos princípios constitucionais mais fundamentais", sublinham, pedindo o fim desta proibição.

Na sexta-feira, o presidente norte-americano proibiu o acesso à Casa Branca aos media CNN, MSNOW (ex-MSNBC) e Politico, e ameaçou fazer o mesmo a outros que divulguem "notícias falsas".

Segundo justificou na plataforma Truth Social, o afastamento dos três media é "resultado das suas constantes 'reportagens' de FAKE NEWS!".

No caso da CNN, a repórter Betsy Klein disse que um segurança à porta da Casa Branca lhe tinha dito que o seu passe foi revogado, sem explicar o porquê disso ter sido feito.

A jornalista Akayla Gardner, da MS Now, relatou algo semelhante, tendo o agente à porta pedido para que lhe entregasse o seu crachá. "Perguntei-lhe por que razão não conseguia entrar. Ele disse que isso estava fora do seu controlo. Disse-me que estava desativado", acrescentou.

Já a repórter do Politico, Cheyenne Haslett, também foi barrada, contou o editor-chefe Jonathan Greenberger.

"Os Serviços Secretos recusaram-lhe a entrada no complexo e confiscou o passe que lhe permite o acesso à Casa Branca. Apoiamos a Cheyenne e todos os repórteres que aqui cobrem a Casa Branca. Tal como dissemos ontem, defenderemos vigorosamente os nossos direitos ao abrigo da Primeira Emenda", acrescentou.