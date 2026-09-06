Cinco mortos em acidente com avião de carga da Amazon em Miami

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas este domingo na sequência de um acidente com um avião de carga ao serviço da Amazon no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A aeronave saiu da pista durante a aterragem, atingiu vários veículos e incendiou-se, desencadeando uma vasta operação de emergência.

O balanço de vítimas foi confirmado pela presidente da Câmara do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante uma conferência de imprensa. As autoridades não divulgaram de imediato as identidades das vítimas nem informações detalhadas sobre o estado clínico dos feridos.

O aparelho, um Boeing 767-300 operado pela companhia 21 Air para a Amazon Air, realizava o voo Prime Air 7598 e chegava a Miami proveniente do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico.

O acidente ocorreu cerca das 14.00 locais (19.00 em Portugal continental). O próprio Aeroporto Internacional de Miami confirmou que o voo ultrapassou os limites da pista diagonal e ficou imobilizado na extremidade noroeste do aeroporto.

Depois de abandonar a pista, o avião atingiu vários veículos e incendiou-se. Mais de 60 unidades do Miami-Dade Fire Rescue foram mobilizadas para o local, onde as equipas encontraram a aeronave em chamas e uma grande quantidade de fumo.

O acidente teve consequências imediatas no funcionamento do Aeroporto Internacional de Miami. Todas as pistas e caminhos de circulação foram encerrados e foi decretada uma suspensão total das operações, enquanto os serviços de emergência trabalhavam no local. As autoridades aeroportuárias aconselharam os passageiros com viagens previstas a confirmarem a situação dos voos junto das respetivas companhias antes de se deslocarem ao aeroporto.

A interrupção provocou fortes perturbações no tráfego aéreo, com numerosos atrasos e cancelamentos. A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA) alertou para a possibilidade de os constrangimentos se prolongarem mesmo depois da retoma das operações.