Cinco mortos em acidente com autocarro turístico na Suíça
Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas na sequência de um acidente com um autocarro neerlandês na Suíça, disseram esta sexta, as autoridades policiais do cantão de Graubunden, fazendo um balanço do acidente ocorrido na quinta-feira.
O acidente ocorreu entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões, no extremo leste do país.
"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro (...) Outras também ficaram feridas", anunciou a polícia do cantão ainda na quinta-feira na rede social X, sem adiantar mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.
Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostram várias equipas de resgate a trabalhar em redor do autocarro, que tombou de lado num nível abaixo da pista, e helicópteros estacionados nas proximidades.
A polícia confirmou que "vários serviços de socorro" estavam a atuar no local.
Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertence à empresa de turismo neerlandesa Oad, que oferece viagens por toda a Europa, e teria 48 pessoas a bordo.
Zernez é a porta de entrada para o Parque Nacional Suíço, uma vasta área alpina muito preservada, com cerca de 170 quilómetros quadrados, que alberga mais de 100 quilómetros de percursos pedestres no vale da Engadina.