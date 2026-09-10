Cinco mortos em acidente com autocarro turístico na Suíça

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas na sequência de um acidente com um autocarro neerlandês na Suíça, disseram esta sexta, as autoridades policiais do cantão de Graubunden, fazendo um balanço do acidente ocorrido na quinta-feira.

O acidente ocorreu entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões, no extremo leste do país.

"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro (...) Outras também ficaram feridas", anunciou a polícia do cantão ainda na quinta-feira na rede social X, sem adiantar mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.