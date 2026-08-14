Cinco anos após regresso ao poder, talibãs mantêm mão firme e mulheres são principais vítimas

Há pouco mais de um ano, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra Hibatullah Akhundzada, o líder supremo dos talibãs, e contra Abdul Hakim Haqqani, presidente do Supremo Tribunal. Ambos são suspeitos de “ordenar, induzir ou solicitar a prática do crime contra a humanidade de perseguição […] por razões de género contra raparigas, mulheres e outras pessoas que não estejam em conformidade com a política dos talibãs em matéria de género.”

Isolamento político e economia em crise

Mas não são só as mulheres a sofrer as consequências do regresso dos talibãs ao poder. Com apenas a Rússia a reconhecer o regime talibã, o Afeganistão confronta-se com o isolamento internacional. O que, para a população, se traduziu no fim dos apoios e financiamentos de que muitos dependiam.

Apesar de os restantes países terem recusado estabelecer relações com o novo regime talibã, alegando preocupações com a violação dos direitos humanos, os dirigentes afegãos conseguiram aproximar-se de alguns Estados. De acordo com a France 24, os talibãs já receberam em Cabul delegações da China, Japão, Turquia, Arábia Saudita e também do Reino Unido.

Desde o início do ano, representantes do Tajiquistão, Turquemenistão, Quirguistão, Usbequistão e Cazaquistão, todas antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, foram a Cabul em busca de rotas comerciais através do Afeganistão.

E uma delegação talibã foi mesmo recebida em Bruxelas em junho para um diálogo com 15 países da União Europeia sobre o retorno de requerentes de asilo afegãos ao seu país natal.

Em outubro de 2025, o Afeganistão envolveu-se numa série de disputas fronteiriças com o vizinho Paquistão. Islamabad falou em “guerra aberta”, tendo bombardeado as forças afegãs em Cabul e Kandahar. O conflito teve início quando o Paquistão atacou supostos refúgios do grupo insurgente TTP (movimento talibã do Paquistão) em solo afegão. O presidente dos EUA, Donald Trump, não tardou a vir a público dizer que esta era uma guerra “fácil de resolver”, mas em abril foi a China a servir de mediadora entre as duas partes.

Apesar do isolamento e sanções, a economia afegã não entrou em colapso total nos últimos cinco anos, como muitos temiam com o regresso dos talibãs. Mas Cabul não conseguiu resolver a corrupção estrutura, desenvolver uma política económica sustentável ou desenvolver fontes de crescimento a longo prazo. O crescimento de 4,8% do PIB previsto para este ano pelo Banco Mundial não se reflete na melhoria das condições de vida. E o regresso de milhões de refugiados expulsos do Paquistão e Irão (a população aumentou 11% em 2025, segundo a mesma fonte) levou ao declínio de 5,6% do PIB per capita.

Destruidores de budas, protetores de Bin Laden

Para muitos, a primeira vez que ouviram falar nos talibãs terá sido quando os “estudantes de teologia” que governavam o Afeganistão desde 1996 fizeram explodir os Budas de Bamyian. Estávamos em março de 2001 e o grupo - que aproveitara o caos da guerra civil que se seguiu à retirada dos soviéticos do Afeganistão, em 1989 - e o seu líder, o mullah Mohammed Omar, voltariam a ser notícia meses depois, na sequência do 11 de Setembro, quando recusaram entregar aos EUA Osama bin Laden, o líder da Al-Qaeda e cérebro dos ataques.

A invasão americana, e dos seus aliados, acabou por levar à queda do regime talibã (e à fuga mítica do mullah Omar, de mota, pelas montanhas), mas a insurgência manteve-se. Com talibãs a atravessarem a fronteira para as zonas tribais do Paquistão, de maioria pastune, como os talibãs afegãos, foi a partir dali que o grupo se reorganizou. Nas décadas seguintes multiplicariam ataques contra o governo de Cabul, aliado dos EUA, e contra as tropas internacionais no Afeganistão.

Aproveitando a retirada dessas tropas, os talibãs protagonizaram em 2021 um surpreendente regresso ao poder.

Hoje, sob a liderança de Hibatullah Akhundzada, e apesar das críticas e sanções internacionais, os talibãs parecem manter uma mão firme sobre o Afeganistão. A oposição armada, composta por vários grupos, como a Frente de Resistência Nacional, está fragmentada. E se a larga maioria dos países criticam o desrespeito pelos direitos humanos dos “estudantes de teologia”, nenhum parece disposto a intervir para os tirar do poder.

Tudo indica portanto que o futuro - próximo, pelo menos - do Afeganistão continue a passar pelos talibãs, enquanto as mulheres vão perdendo direitos e cada vez mais afegãos educados, entre académicos, profissionais de saúde e empresários, escolhem deixar o país. “Quanto mais talentos partem, mais difícil se torna para o Afeganistão reconstruir as suas instituições e a sua economia”, explicou à revista Nikkei Asia Nigara Mirdad, antiga diplomata afegã e especialista em direito internacional.