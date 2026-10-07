Christa Pike acordada e a falar depois de ter sobrevivido a duas injeções letais

Christa Pike, a norte-americana que sobreviveu na semana passada a duas injeções letais do sedativo pentobarbital durante uma execução falhada no Tennessee, está consciente e consegue falar, informaram os seus advogados.

"A sua recuperação não tem precedentes médicos. O seu prognóstico continua a ser incerto, mas, no mínimo, prevemos uma longa recuperação", declararam, na terça-feira à noite (6 de outubro) os seus advogados, Randy Spivey e Kelly Gleason.

Pike, de 50 anos, condenada à morte em 1996 após matar Colleen Slemmer com o então namorado, continua a receber cuidados "enquanto permanece "algemada e acorrentada à cama" no hospital, acrescentaram os advogados no comunicado.

“Ela é a única pessoa de quem se tem notícia que sobreviveu a uma tentativa de execução total nos EUA. Christa é uma sobrevivente e enfrentará a sua recuperação um dia de cada vez. Continuamos a solicitar ao governador do Tennessee que comute a pena de Christa Pike para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional”, acrescentaram os advogados de Pike.

O governador Bill Lee suspendeu todas as execuções previstas no Tennessee até ao final do ano -- há 42 presos no corredor da morte neste estado. No sábado (3 de outubro), o comissário do Departamento Correcional do Tennessee, Frank Strada, demitiu-se.

Christa Pike era a primeira mulher que ia ser executada no estado em mais de 200 anos. Mas as duas injeções letais falharam a 30 de setembro e, sem protocolo sobre o que fazer, Christa Pike foi levada para o hospital, onde está nos cuidados intensivos sob vigilância policial.