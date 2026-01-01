Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, com o líder do Conselho Europeu, António Costa. SIERAKOWSKI FREDERIC / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Chipre quer deixar uma União Europeia mais “autónoma e aberta ao mundo”

Nicósia pretende, no semestre que agora começa, implementar os programas de defesa e o acordo migratório do bloco, mas também apostar no Pacto do Mediterrâneo e na relação com os países do Golfo.
Ana Meireles
