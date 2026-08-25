No dia seguinte ao anúncio da operação de “asfixia económica” ao Irão, formaram-se filas nos postos de combustível do país.
No dia seguinte ao anúncio da operação de “asfixia económica” ao Irão, formaram-se filas nos postos de combustível do país.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do Irão

Pequim condena iniciativa de Washington e rejeita interferências nas suas relações com Teerão. Nível de apoio dos norte-americanos à guerra caiu para o valor mínimo.
César Avó
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