No dia seguinte ao anúncio da operação de “asfixia económica” ao Irão, formaram-se filas nos postos de combustível do país. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Internacional China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do Irão Pequim condena iniciativa de Washington e rejeita interferências nas suas relações com Teerão. Nível de apoio dos norte-americanos à guerra caiu para o valor mínimo.