China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do Irão

Sem surpresas, Pequim juntou a sua voz à de Teerão na condenação ao anúncio da véspera de que os Estados Unidos preparam o alargamento de sanções a entidades e indivíduos que mantêm negócios com o Irão, enquanto vários observadores mostraram reservas sobre a capacidade da administração Trump em persuadir a China, principal comprador de petróleo iraniano, em cortar relações. Em paralelo, o presidente norte-americano pretende avançar com uma nova taxa aduaneira aos produtos chineses quando se aproxima a visita de Xi Jinping aos EUA.“A China está a seguir de perto os desenvolvimentos relevantes e tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente os seus direitos e interesses legítimos”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, na terça-feira, a propósito da operação Pária Económico, anunciada pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Esta iniciativa é um pré-aviso para os países que abrigam empresas com relações comerciais com o Irão - em especial as 60 visadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros - de que, ou cumprem um calendário que estará a ser comunicado por Trump aos respetivos líderes, ou serão isolados do sistema financeiro assente no dólar. Os bancos chineses envolvidos poderiam vir a ser desligados do sistema de pagamentos internacional SWIFT. No entanto, como diz o antigo funcionário do Tesouro Daniel Tannebaum ao New York Times, se Washington tem “sido extremamente relutante em agir” em relação à China, o atual consultor não espera que tal mude agora, “especialmente numa altura em que a China detém mais influência do que os Estados Unidos”.Pequim, além de ter criado o seu próprio sistema de pagamento alternativo, CIPS, pode sempre acenar com nova proibição de exportação de minerais críticos de que a indústria de ponta norte-americana depende. Este é o cenário previsto pelo economista-chefe da Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu, em declarações à CNBC. Num reavivar da guerra comercial com a China, os EUA preparam-se para impor uma nova taxa aduaneira de 7,5% sobre produtos chineses por excesso de capacidade de produção, segundo a Bloomberg. Como as importações chinesas estão a ser taxadas em 12,5%, a tarifa suplementar vai levar ao máximo acordado nas últimas negociações comerciais com a China, 20%. Um fator extra de pressão antes da visita de Xi Jinping aos EUA, que deverá decorrer dentro de um mês. “A China deixou claro em muitas ocasiões a sua firme oposição a sanções unilaterais ilícitas que não têm base no direito internacional ou na autorização do Conselho de Segurança da ONU”, prosseguiu o porta-voz Lin, o qual afirmou ainda que a cooperação sino-iraniana “não deve ser perturbada nem comprometida”. Este criticou ainda a tática da guerra e da pressão económica, uma vez que, disse, “só aumentam as tensões e os conflitos, criam riscos de contágio, perturbam a ordem económica e financeira global e prejudicam os direitos e interesses legítimos de outros países”. O porta-voz da diplomacia chinesa sugeriu o regresso à mesa das negociações “o mais rápido possível”.Recado de PezeshkianA este respeito, um dia depois da ida a Teerão de uma delegação do Paquistão - principal mediador do conflito - chefiada pelo marechal Munir, os militares de Islamabad disseram que as discussões centraram-se “em medidas para evitar uma nova escalada, em reabrir o estreito de Ormuz e em acelerar o fim do conflito”. Já o ministro do Interior Mohsin Naqvi, também presente, destacou os “progressos significativos” das conversações para o retomar do memorando de entendimento entre EUA e Irão, que terminaram “de forma muito positiva”. A comunicação social iraniana informou que o presidente Masoud Pezeshkian, o principal defensor do acordo de cessar-fogo entre os dirigentes de topo em Teerão, advertiu que a “intimidação” dos EUA só torna mais complicado o regresso ao cumprimento do acordo. “ Os Estados Unidos devem corrigir o seu tom e abordagem ao lidar com o Irão, em vez de ditar condições e recorrer à coerção”, terá dito ao marechal Munir.A abordagem da Casa Branca também levanta dúvidas nos EUA. “As táticas coercivas de Trump também estão a falhar miseravelmente no estrangeiro. A sua incapacidade de derrotar o Irão após quase seis meses encorajou o seu regime de linha dura; continua a manter o Estreito de Ormuz como refém e recusa-se a discutir o seu programa nuclear”, escreveu o jornalista e historiador Max Boot no Washington Post. A opinião pública também tem cada vez mais dúvidas sobre a guerra. Segundo a mais recente sondagem Reuters/Ipsos, o nível de apoio dos norte-americanos à campanha militar caiu para o valor mínimo, 31%.No mesmo dia, Donald Trump deu nota das dificuldades que enfrentam os iranianos ao afirmar que “grandes parcelas das suas forças militares” não estão a ser remuneradas, “enquanto simultaneamente mata manifestantes, mesmo quando não estão a protestar, a níveis nunca antes vistos”. Mais tarde, disse ter sido informado de que a Marinha dos EUA havia removido ou detonado todas as minas no estreito de Ormuz..Depois de Fúria Épica e Projeto Liberdade, Trump lança operação Pária Económico.Trump ameaça com “Dia D económico”, mas Irão responde que não reabrirá estreito de Ormuz