Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
China lança jogos de guerra com "aviso sério" contra intervenções externas em Taiwan
FOTO: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Internacional

China lança jogos de guerra com "aviso sério" contra intervenções externas em Taiwan

Exercícios militares surgem dias após EUA anunciarem venda de armas a Taiwan por 8,6 mil milhões e após meses de tensão entre China e Japão por Tóquio admitir intervir em caso de ataque à ilha.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
China
Taiwan
edição impressa
Jogos de Guerra

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt