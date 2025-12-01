Cheias na Indonésia provocam mais de 500 mortes e cerca de 500 pessoas ainda estão desaparecidas

A agência de gestão de catástrofes da Indonésia elevou, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, o número de vítimas causadas pelas cheias que atingiram a ilha de Sumatra, no oeste do país: já são 502 mortos, com mais de 500 pessoas ainda desaparecidas.As inundações estão a ocorrer na sequência da passagem de um fenómeno meteorológico tropical considerado raro, segundo informações da BBC. Trata-se do ciclone Senyar, que causou chuvas torrenciais, inundações repentinas e deslizamentos de terra.Alguns dos sobreviventes contaram que viram as suas casas serem varridas pela força das inundações "em questão de minutos". Há relatos de várias pessoas já numa procura desesperada por água potável e alimentos, ao passo em que as críticas à resposta do governo a esta catástrofe começam a surgir, dada a demora por chegada de ajuda às vítimas.Com várias áreas ainda alagadas e estradas cortadas, voluntários têm feito distribuição de itens de primeira necessidade a pé..As cheias estão a atingir, nos últimos dias, vastas áreas, não apenas na Indonésia, o país mais afetado até agora, mas também nos seus vizinhos na região, como a Tailândia, Malásia e Sri Lanka, com um total de mais de mil vítimas até ao momento.As autoridades destes países asiáticos prosseguem os seus trabalhos para desobstruir estradas e remover destroços, além de procurar pessoas desaparecidas.As alterações climáticas afetaram os padrões de tempestades, incluindo a duração e a intensidade das chuvas, que são mais intensas, com inundações repentinas e rajadas de vento mais fortes..Indonésia eleva para alerta máximo vulcão Semeru em Java Oriental após erupções (com vídeos).Continente sob a influência de uma massa de ar frio. Temperaturas descem e pode nevar na Serra da Estrela