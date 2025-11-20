Continente sob a influência de uma massa de ar frio. Temperaturas descem e pode nevar na Serra da Estrela

Descida de temperatura e acentuado arrefecimento noturno. É este o cenário que se prevê para esta quinta-feira, 20 de novembro, quando o território do Continente estará sob a influência de um fluxo de norte e massa de ar frio.Segundo as previsões divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura mínima, a partir desta quinta-feira, terá valores inferiores a 5°C na região nordeste do território, com valores próximos dos 0°C nas cidades mais altas do interior, podendo atingir valores próximos de -5°C no topo da Serra da Estrela. Haverá formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro. A temperatura máxima, terá valores da ordem de 14°C a 18°C em grande parte do território, exceto na parte mais interior onde estarão entre 9°C e 12°C.Para esta quinta, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no extremo Norte e aumentando temporariamente de nebulosidade entre os cabos Raso e Carvoeiro. Durante a tarde, deverá ocorrer um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro.Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas serras do extremo norte, que a ocorrer serão sob a forma de neve.Deverá registar-se uma descida da temperatura mínima, mais significativa no interior Norte e Centro, e uma pequena descida da temperatura máxima, em especial também nas regiões Norte e Centro. Espera-se ainda um acentuado arrefecimento noturno.