Chefe da NATO alerta aliados para perigo de guerra de grandes proporções: “Somos o próximo alvo da Rússia”

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, lançou esta quinta-feira, 11 de dezembro, um alerta severo aos Estados europeus membros da aliança atlântica, afirmando que "somos o próximo alvo da Rússia" e sublinhando a necessidade urgente de reforçar a defesa europeia.Num discurso proferido numa conferência de segurança em Berlim, Rutte alertou para o risco de uma "guerra de grandes proporções", comparável aos "conflitos que os nossos avós e bisavós enfrentaram", caso os aliados não aumentem rapidamente os investimentos e a produção militar."Receio que muitos estejam silenciosamente complacentes. Demasiados não sentem a urgência e acreditam que o tempo joga a nosso favor. Não joga. O momento para agir é agora", afirmou o neerlandês. Rutte avisou que a Rússia poderá estar pronta para recorrer à força militar contra a NATO nos próximos cinco anos e sublinhou que "também a segurança dos Estados Unidos depende de uma Europa segura". O secretário-geral da Aliança Atlântica mostrou-se otimista quanto à possibilidade de alinhamento entre Washington e Bruxelas sobre a Ucrânia, mas reforçou que a preparação europeia é indispensável."O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa. E nós precisamos de estar preparados", acrescentou, citado pela agência Reuters.