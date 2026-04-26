Chefe da diplomacia do Irão volta a Islamabad. Paquistão tenta que sejam retomadas negociações de paz com EUA

Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, regressou este domingo, 26 de abril, a Islamabad, depois de no sábado ter deixado a capital do Paquistão para viajar até Omã, quando se pensava que iria encontrar-se com os enviados dos Estados Unidos para mais uma ronda de negociações de paz.Segundo a agência iraniana ISNA, este regresso tem a ver com os esforços do Paquistão para promover o diálogo, sendo que Araghchi irá agora transmitir às autoridades paquistanesas a posição do Irão sobre a estrutura de um eventual acordo com os Estados Unidos.No sábado, após partir para Omã, o ministro iraniano disse ter apresentado uma "estrutura viável" para o fim permanente da guerra. "Partilhámos a posição do Irão em relação a uma estrutura viável para o fim permanente da guerra contra o Irão. Resta saber se os Estados Unidos estão realmente a levar a diplomacia a sério", escreveu Araghchi na rede social X.Por causa dessa deslocação do chefe da diplomacia do Irão, Donald Trump ordenou aos seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner que cancelassem a viagem para Islamabad, onde se iriam encontrar com Araghchi, deixando o recado aos iranianos que, se quisessem falar, poderiam telefonar."Ninguém sabe quem está no comando no Irão, nem mesmo eles próprios", escreveu ainda Trump nas redes sociais.Abbas Araghchi esteve em Omã, país que tinha sido mediador entre os dois países, sendo que a seguir a mais esta passagem pelo Paquistão, tem prevista uma viagem à Rússia, outro dos aliados do Irão.A agência Associated Press revelou este domingo que, de acordo com uma fonte próxima do processo, as autoridades paquistanesas tentavam que a partes retomassem as conversações de paz e, nesse sentido, conseguissem ultrapassar as divergências..Irão quer fim do bloqueio aos portos para negociar. Trump cancela viagem de enviados a Islamabad.EUA impõem sanções a refinaria chinesa e 40 navios ligados ao Irão. \nMNE iraniano está em Islamabad