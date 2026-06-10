Chapéus de sol só para famílias com crianças com menos de 10 anos ou para maiores de 65. Regras de praia da Sardenha dão polémica

Por cá, o arranque da época balnear está marcado pela descoberta de que, afinal, se pode colocar o guarda-sol em frente às zonas concessionadas. Em Itália, numa praia da Sardenha, a polémica nasceu de um novo regulamento que impede o uso de guarda-sóis a pessoas entre os 10 e os 65 anos.O novo regulamento de acesso à praia de Punta Molentis, no município de Villasimius, foi divulgado há dois dias e gerou estupefação: além dos 10 euros que é precsio pagar para aceder à praia, só famílias com crianças até 10 anos ou pessoas com mais de 65 anos têm permissão para usar chapéu de sol (e apenas um).. “Então, para vir à praia com um guarda-sol, preciso ou de trazer o meu avô ou ter uma criança até amanhã?”, perguntou um seguidor do município num comentário à publicação das regras de acesso à praia no Facebook. “Para montar um guarda-sol, preciso de alugar uma criança??” perguntou um outro. Muitos apelam até a um boicote àquela praia, que reabre agora após um ano fechada na sequência de um incêndio devastador no verão passado.Para a autarquia, o novo regulamento, que também tem novas diretrizes no que respeita ao estacionamento, apresenta-se como uma forma de preservar a praia após os “eventos meteorológicos e marítimos excecionais”. “É necessário limitar o impacto [humano] e garantir a proteção deste património para as gerações futuras”, afirma a autarquia no seu site..Ministra reforça que areal das praias é de acesso livre exceto nas zonas concessionadas e faixas de segurança