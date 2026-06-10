Chapéus de sol só para famílias com crianças com menos de 10 anos ou para maiores de 65. Regras de praia da Sardenha dão polémica
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Chapéus de sol só para famílias com crianças com menos de 10 anos ou para maiores de 65. Regras de praia da Sardenha dão polémica

Já há quem apele ao boicote da paria Punta Molentis. Autarquia justifica regulamento com necessidade de preservar a biodiversidade.
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Por cá, o arranque da época balnear está marcado pela descoberta de que, afinal, se pode colocar o guarda-sol em frente às zonas concessionadas. Em Itália, numa praia da Sardenha, a polémica nasceu de um novo regulamento que impede o uso de guarda-sóis a pessoas entre os 10 e os 65 anos.

O novo regulamento de acesso à praia de Punta Molentis, no município de Villasimius, foi divulgado há dois dias e gerou estupefação: além dos 10 euros que é precsio pagar para aceder à praia, só famílias com crianças até 10 anos ou pessoas com mais de 65 anos têm permissão para usar chapéu de sol (e apenas um).

“Então, para vir à praia com um guarda-sol, preciso ou de trazer o meu avô ou ter uma criança até amanhã?”, perguntou um seguidor do município num comentário à publicação das regras de acesso à praia no Facebook. “Para montar um guarda-sol, preciso de alugar uma criança??” perguntou um outro. Muitos apelam até a um boicote àquela praia, que reabre agora após um ano fechada na sequência de um incêndio devastador no verão passado.

Para a autarquia, o novo regulamento, que também tem novas diretrizes no que respeita ao estacionamento, apresenta-se como uma forma de preservar a praia após os “eventos meteorológicos e marítimos excecionais”. “É necessário limitar o impacto [humano] e garantir a proteção deste património para as gerações futuras”, afirma a autarquia no seu site.

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