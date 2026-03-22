Cerimónia marca dez anos de ataques terroristas em Bruxelas (veja imagens)

As homenagens decorreram em locais simbólicos, como o aeroporto de Zaventem e a estação de metro de Maelbeek, onde ocorreram os ataques, bem como no monumento às vítimas, na Rue de la Loi. O rei Filipe e o primeiro-ministro De Wever participaram nas homenagens, juntamente com outras autoridades belgas e europeias.O casal real manifestou solidariedade para com as vítimas e depositou uma coroa de flores junto de uma placa comemorativa na zona de embarque do aeroporto. Foi observado um minuto de silêncio, seguido de apresentações artísticas.Os atentados de 2016, reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico, causaram mais de 30 mortos (belgas, viajantes e imigrantes de várias partes do mundo que viviam na Bélgica) e mais de 300 feridos. O dia foi considerado um dos mais sangrentos da história da Bélgica.Seis homens foram condenados em julho de 2023, seis anos após os crimes. As penas variam entre 20 anos de prisão e prisão perpétua.Confira as imagens das homenagens, pelas lentes do fotojornalista Olivier Hoslet, da EPA..Ataque em Bruxelas. Marcelo Rebelo de Sousa e Rei da Bélgica cumprem minuto de silêncio.Sete detidos na Bélgica por suspeitas de terrorismo