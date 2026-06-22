Em 2018, Pedro Sánchez viu caminho aberto para chegar ao poder após Ábalos apresentar uma moção de censura ao Governo do PP. "Não podemos tolerar a corrupção", disse então Ábalos.
Em 2018, Pedro Sánchez viu caminho aberto para chegar ao poder após Ábalos apresentar uma moção de censura ao Governo do PP. "Não podemos tolerar a corrupção", disse então Ábalos. EPA/OLIVIER HOSLET
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Cerco a Sánchez aperta após condenação de antigo número dois

José Luis Ábalos foi sentenciado com uma pena de 24 anos por suborno, organização criminal, peculato e tráfico de influências. PP e Vox pedem a demissão do primeiro-ministro.
César Avó
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