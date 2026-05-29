Catarina dos Santos-Wintz: “Só quando entrei para o Parlamento é que resolvi a minha dupla identidade portuguesa e alemã”
FOTO: Leonardo Negrão
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Catarina dos Santos-Wintz: “Só quando entrei para o Parlamento é que resolvi a minha dupla identidade portuguesa e alemã”

De passagem por Lisboa, a deputada da CDU, primeira luso-alemã no Bundestag, falou ao DN dos desafios da Alemanha, da necessidade de maior unidade europeia na defesa e das férias de verão no Algarve.
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