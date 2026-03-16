O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, com os dirigentes de Aragão, Jorge Azcón, Extremadura, María Guardiola, e Castela e Leão, Alfonso Mañueco, após mais uma vitória eleitoral. A terceira em três meses.
O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, com os dirigentes de Aragão, Jorge Azcón, Extremadura, María Guardiola, e Castela e Leão, Alfonso Mañueco, após mais uma vitória eleitoral. A terceira em três meses.DR/X/NunezFeijoo
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Castela e Leão marca o “fim da festa” para o Vox?

Partido de Abascal subiu abaixo do previsto nas sondagens e a culpa pode ser de Alvise Pérez. PP venceu e PSOE ganhou novo ânimo.
Susana Salvador
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