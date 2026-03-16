Castela e Leão marca o “fim da festa” para o Vox?

O Vox conquistou quase 19% dos votos nas eleições autonómicas de domingo (15 de março) em Castela e Leão, mas só ganhou um procurador (o nome dado aos deputados no parlamento regional). Um ganho aquém do previsto nas sondagens, que anteviam uma subida semelhante à que o partido de Santiago Abascal conseguiu nas eleições de Extremadura em dezembro (ganhou seis representante) ou em Aragão em fevereiro (subiu sete). A culpa pode ter sido da formação antissistema Se Acabó La Fiesta (Acabou a Festa), do influencer e eurodeputado Alvise Pérez. Com pouco mais de 17 mil votos o seu partido não conseguiu estrear-se nas Cortes de Castela e Leão, mas pode ter “roubado” três procuradores ao Vox, beneficiando os socialistas..Eleições em Castela e Leão: vitória do PP, mas de novo dependente do Vox que não sobe tanto como o previsto.Em Valladolid, o SALF (como é conhecido) conseguiu 4436 votos, tendo o Vox ficado a 1680 de conquistar o seu quarto representante nesta província. O último eleito acabou por ser do PSOE. Em Segovia, o partido de Abascal ficou a 1068 votos de conseguir o lugar que os socialistas conquistaram, tendo a formação de Alvise Pérez amealhado 1195 votos. Já em Zamora, o Vox ficou a 284 votos de conquistar o último procurador, sendo que o SALF teve 895.Não existe forma de saber se todos esses eleitores, caso não tivessem escolhido o partido de Alvise Pérez, teriam votado no Vox, mas esta divisão na direita radical parece ter beneficiado os socialistas. Abascal recusou, contudo, fazer essa leitura, defendendo que os eleitores são livres de votar em quem quiserem, e indicando que não tem nada a apontar ao SALF, mesmo se este contribuiu para o fim da festa do Vox. Apesar de tudo, o partido de Abascal conseguiu a melhor percentagem de votos nas eleições autonómicas dos últimos três meses e continua a ser chave para o Partido Popular (PP) poder formar governo. Alfonso Fernández Mañueco, presidente da Junta de Castela e Leão há quase sete anos, foi o grande vencedor, conquistando mais votos e mais dois procuradores. Terá 33, aquém da maioria absoluta de 42. Mañueco, que após as eleições de 2022 fez um acordo de governo com o Vox, já disse que esse documento poderá servir de base para uma nova aliança. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona Abascal a chegar a acordo não só nesta comunidade, como também na Extremadura e Aragão (onde ainda não há governos). .Vão as eleições em Castela e Leão ditar novo bloqueio entre PP e Vox? .As eleições em Castela e Leão representam também um novo ânimo para o PSOE, que ganhou dois procuradores apesar das previsões que pudesse voltar a sofrer o terceiro revés em três meses. Houve quem alegasse que o resultado positivo do candidato socialista Carlos Martínez se devia ao facto de não ser um “sanchista” (não apoiou Sánchez na corrida à liderança do PSOE), mas o partido rejeita essa leitura, alegando que se tivesse perdido seria apelidado de “sanchista”. Os socialistas pediram, contudo, que haja uma “reflexão” à esquerda, depois de o Podemos ter perdido o único procurador e de a aliança Esquerda Unida-Sumar não ter conseguido eleger nenhum.