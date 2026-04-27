Karoline Leavitt falou esta segunda-feira aos jornalistas sobre o ataque de sábado.
Karoline Leavitt falou esta segunda-feira aos jornalistas sobre o ataque de sábado.JIM LO SCALZO / EPA
Internacional

Casa Branca usa tiroteio para atacar paralisação da Segurança Interna

Porta-voz da Casa Branca culpou democratas pelo ataque no jantar onde estava Trump, criticou o impasse no financiamento do departamento a que pertence o Serviço Secreto e defendeu o salão de baile.
Ana Meireles
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Jantar dos Correspondentes na Casa Branca

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