Casa Branca nega que Trump tenha ordenado investigação contra banco central

A Presidência dos Estados Unidos negou que Donald Trump esteja por trás da investigação lançada pelo Departmento de Justiça, que pode resultar em acusações criminais e na destituição do líder do banco central, Jerome Powell.A secretária de imprensa da Casa Branca disse que o presidente norte-americano não ordenou ao Departamento de Justiça que investigasse o líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, conhecida como Fed.“Uma coisa é certa, o presidente deixou bem claro que Jerome Powell é mau naquilo que faz”, acrescentou Karoline Leavitt, numa conferência de imprensa.“Quanto a saber se Jerome Powell é ou não um criminoso, essa é uma resposta que o Departamento de Justiça terá de descobrir”, disse a porta-voz aos jornalistas.Questionado sobre a possível influência das repetidas críticas de Trump a Powell na decisão de abrir uma investigação, Leavitt defendeu o direito do republicano de criticar o presidente da Fed.Trump "tem esse direito garantido pela Primeira Emenda, tal como todos vós", disse a secretária de imprensa, numa referência ao documento constitucional que garante a liberdade de expressão.Num comunicado divulgado no domingo, Jerome Powell, disse que a instituição recebeu uma intimação do Departamento de Justiça que pode resultar em acusações criminais tendo em vista a sua destituição, com base numa audiência no Congresso, em junho, durante a qual foi questionado sobre os custos adicionais das renovações na sede da Fed em Washington.A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, disse que a Fed ignorou um contacto do seu gabinete para discutir os custos excessivos da reforma, “tornando necessário o recurso a processos legais — o que não é uma ameaça”.“A palavra ‘acusação’ saiu da boca do senhor Powell, de mais ninguém”, escreveu Pirro na rede social X. Isto embora a intimação e a declaração da Casa Branca sugiram o risco de uma acusação.. Em 29 de dezembro, Donald Trump tinha já avançado a possibilidade de acusar Powell por causa dos custos das renovações na sede da Fed em Washington."É simplesmente um homem muito incompetente", disse Trump. "Mas provavelmente vamos processá-lo", acrescentou, numa conferência de imprensa.O presidente do banco central defendeu no domingo que o procedimento "sem precedentes" assenta num pretexto, e que a intimação faz parte da pressão contínua, exercida por Trump sobre a instituição, para cortar as taxas de juro de forma mais drástica, mesmo com a inflação a manter-se acima da meta de 2%.Powell declarou ainda que não cederá à pressão do governo..Colisão entre Trump e Powell da Fed pode rebentar com o dólar e o rumo das taxas de juro. Congressistas republicanos manifestaram também publicamente a sua desaprovação, com a senadora do Alasca, Lisa Murkowski, a escrever na rede social X que "os riscos são demasiado elevados para serem ignorados: se a Reserva Federal perder a sua independência, a estabilidade dos nossos mercados e da economia como um todo sofrerá".Tal como já tinha feito o congressista Tom Tillis, Lisa Murkowski avisou que nenhum candidato nomeado por Donald Trump para um cargo diretivo na Fed será apoiado enquanto este caso se mantiver.Espera-se que a Casa Branca anuncie a qualquer momento o nome do sucessor de Jerome Powell, cujo mandato como presidente da Fed termina em maio.Além de Powell, Trump tentou destituir um membro do conselho de governadores da Fed, Lisa Cook. O caso será analisado pelo Supremo Tribunal ainda este mês.