Casa Branca lança "Trump TV" após boicote das televisões
Após ter proibido o acesso da CNN, a MSNow e o Politico na sexta-feira, a Casa Branca anunciou na segunda-feira o lançamento de uma transmissão ininterrupta, a Trump TV, através do canal de Youtube do governo dos EUA.
"A Trump TV está agora em transmissão", lê-se na publicação da Casa Branca na rede social X, onde promete que irá transmitir "24 horas por dia, 7 dias por semana" e será "atualizada em tempo real, com os melhores momentos do passado, anúncios e as últimas e melhores notícias da administração, tudo num só lugar".
"Nem todos os momentos importantes chegaram à sua televisão, mas agora já podem", lê-se ainda. Ainda não é claro se esta stream fará a vez das televisões, captando as intervenções ao vivo do Presidente dos EUA.
Os últimos dias viram um desmantelamento do grupo de jornalistas que acompanhava Donald Trump, já que outras televisões e jornais com repórteres permanentes na Casa Branca boicotaram a cobertura dos eventos envolvendo do presidente dos EUA depois de este ter decidido bloquear o acesso dos jornalistas da CNN, do canal MS NOW e do meio de comunicação ‘online’ Politico.
O boicote foi mais visível quando, na inauguração de um heliporto no relvado sul da Casa Branca, Trump falou para as câmaras, embora sem microfones para captar o que disse.
Mais tarde, ainda na segunda-feira, Trump viajou para Nova Iorque, cidade onde decorrerá a Assembleia-Geral das Nações Unidas esta terça-feira.
O presidente encontrou-se com o autarca da cidade, Zohran Mamdani, tendo ambos realizado uma conferência de imprensa à porta da residência do presidente da câmara de Nova Iorque.
"Disseram que me iam boicotar, mas nunca me boicotaram", afirmou Trump perante os jornalistas na conferência. "Olhem para toda esta imprensa", acrescentou.