Casa Branca lança "Trump TV" após boicote das televisões

Após ter proibido o acesso da CNN, a MSNow e o Politico na sexta-feira, a Casa Branca anunciou na segunda-feira o lançamento de uma transmissão ininterrupta, a Trump TV, através do canal de Youtube do governo dos EUA.

"A Trump TV está agora em transmissão", lê-se na publicação da Casa Branca na rede social X, onde promete que irá transmitir "24 horas por dia, 7 dias por semana" e será "atualizada em tempo real, com os melhores momentos do passado, anúncios e as últimas e melhores notícias da administração, tudo num só lugar".

"Nem todos os momentos importantes chegaram à sua televisão, mas agora já podem", lê-se ainda. Ainda não é claro se esta stream fará a vez das televisões, captando as intervenções ao vivo do Presidente dos EUA.