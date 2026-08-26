Ursula von der Leyen e Carney reuniram-se em Roma, em maio de 2025, à margem da posse de Leão XIV.
Ursula von der Leyen e Carney reuniram-se em Roma, em maio de 2025, à margem da posse de Leão XIV. aurore martignoni / união europeia
Internacional

Carney dá novo passo na direção da União Europeia

Canadiano vai ser o primeiro líder não europeu a assistir ao Estado da União, um dia antes de ele próprio discursar em Estrasburgo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Donald Trump
Estados Unidos
Ursula von der Leyen
Parlamento europeu
Canadá
Roberta Metsola
Estado da União
Mark Carney
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt