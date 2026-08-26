Carney dá novo passo na direção da União Europeia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, vai discursar no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 17 de setembro, um dia após assistir no mesmo local ao discurso do Estado da União da presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen. O que marcará a primeira vez que um chefe de Governo ou de Estado não europeu assistirá presencialmente a este evento.“Antes das férias de verão, a presidente da Comissão Europeia convidou o primeiro-ministro Carney, tanto como um forte sinal da proximidade entre a UE e o Canadá como para demonstrar claramente a intenção e a ambição de ambas as partes de elevar o nível da nossa parceria”, disse esta quarta-feira, 26 de agosto, ao Politico fonte comunitária. “Nestes tempos desafiantes, fortalecer as nossas relações em todo o mundo é vital”.Estas informações foram esta quarta-feira confirmadas oficialmente ao final da tarde pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, adiantando que o líder canadiano “será o nosso convidado de honra no Estado da União da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, antes do seu discurso formal aos deputados”. “A importante visita do primeiro-ministro será uma oportunidade para aprofundar os laços entre a UE e o Canadá e reforçar a nossa relação”, referiu a maltesa no X. A presença de Mark Carney em Estrasburgo surge numa altura em que o Canadá se está a aproximar cada vez mais da União Europeia e se distancia dos Estados Unidos, na sequência do agravamento das tensões comerciais entre Otava e Washington e da imposição de novas tarifas norte-americanas (de 50%) sobre produtos canadianos. Em reação, na terça-feira, o Canadá contra-atacou com tarifas sobre mais de 700 produtos norte-americanos, num valor estimado de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros).Na segunda-feira, Carney revelou que, no outono, o Canadá vai iniciar “discussões intensas” com a União Europeia para “construir uma parceria económica e de segurança muito mais forte e profunda”. Na mesma intervenção, o líder canadiano garantiu ainda que a Europa não se vai “curvar a um mundo mais transaccional, insular e brutal”, acrescentando que a sua “convicção pessoal é a de que a ordem internacional será reconstruída, mas a partir da Europa”.Esta aproximação crescente do Canadá à UE é também vista com bons olhos pelos líderes europeus, interessados em reforçar os laços transatlântica para lá dos Estados Unidos, seja a nível comercial, como da segurança e defesa ao nível da NATO, e não só - o Canadá faz também parte da Coligação dos Dispostos. Mas também político - em maio, Carney foi o primeiro governante não europeu a participar numa cimeira da Comunidade Política Europeia - e até cultural (a partir de 2027, o Canadá participa no Festival da Eurovisão). .Mark Carney, o primeiro-ministro que está a unir o Canadá à Europa .Carney criticou rumo dos Estados Unidos, Trump não gostou e já começou a retaliar