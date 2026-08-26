Ursula von der Leyen e Carney reuniram-se em Roma, em maio de 2025, à margem da posse de Leão XIV. aurore martignoni / união europeia

Internacional Carney dá novo passo na direção da União Europeia Canadiano vai ser o primeiro líder não europeu a assistir ao Estado da União, um dia antes de ele próprio discursar em Estrasburgo.