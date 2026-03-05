Carlo Masala: “Digo sempre que as grandes potências são paranóicas”
Carlo Masala: “Digo sempre que as grandes potências são paranóicas”

Carlo Masala, professor na Universidade das Forças Armadas Alemãs, escreveu um livro a que deu o título 'Se a Rússia Vencer' (Penguin). É um alerta para que a NATO não deixe de apoiar Ucrânia, pois caso contrário (em 2028, imagina ele), uma nova invasão pode acontecer.
