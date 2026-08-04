Canal da Mancha: quase 160 migrantes resgatados após embarcação pegar fogo durante a travessia

Quase 160 migrantes foram resgatados por navios britânicos e franceses, depois de a embarcação em que seguiam no Canal da Mancha ter pegado fogo."Uma pequena embarcação pegou fogo na fronteira entre as águas francesas e britânicas, levando os seus ocupantes a saltar para a água" na manhã desta terça-feira (4 de agosto), explicou a autarquia de Pas-de-Calais à AFP, acrescentando que não havia relatos de vítimas "até ao momento".Segundo a agência de notícias francesa, esta é uma das maiores operações de resgate marítimo desde o início das travessias do Canal da Mancha em embarcações improvisadas, em 2018.A embarcação saiu de França durante a noite de segunda-feira (3 de agosto), com navios de patrulha francesa a oferecer ajuda, que foi rejeitada (os serviços de emergência decidiram não intervir devido à fragilidade estrutural da embarcação).Mas o motor acabou por incendiar-se já de manhã e a "integridade da embarcação deteriorou-se muito rapidamente", segundo as autoridades francesas.. Os migrantes (103 resgatados pelos franceses e 54 pelos britânicos) foram levados para o porto francês de Bolonha-sobre-o-Mar.O incidente ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter prometido que o seu governo será "implacável" na contenção do número de pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido em pequenas embarcações..Crise em Ceuta: PM britânico promete ser “implacável” no combate às travessias em pequenas embarcações.E depois de o líder do Reform UK, Nigel Farage, ter dito que quando for primeiro-ministro vai usar a Marinha britânica para travar essas embarcações.Entre 1 de Janeiro e 1 de Agosto de 2026, um total de 14.526 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir de França. Este número representa uma quebra de 43% face ao período homólogo.