Imagem de arquivo de uma outra embarcação captada no Canal da Mancha.
Imagem de arquivo de uma outra embarcação captada no Canal da Mancha.FOTO:Redes sociais
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Canal da Mancha: quase 160 migrantes resgatados após embarcação pegar fogo durante a travessia

Navios britânicos e franceses resgataram as pessoas da água, levando-as de volta para um porto em França.
Susana Salvador
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Quase 160 migrantes foram resgatados por navios britânicos e franceses, depois de a embarcação em que seguiam no Canal da Mancha ter pegado fogo.

"Uma pequena embarcação pegou fogo na fronteira entre as águas francesas e britânicas, levando os seus ocupantes a saltar para a água" na manhã desta terça-feira (4 de agosto), explicou a autarquia de Pas-de-Calais à AFP, acrescentando que não havia relatos de vítimas "até ao momento".

Segundo a agência de notícias francesa, esta é uma das maiores operações de resgate marítimo desde o início das travessias do Canal da Mancha em embarcações improvisadas, em 2018.

A embarcação saiu de França durante a noite de segunda-feira (3 de agosto), com navios de patrulha francesa a oferecer ajuda, que foi rejeitada (os serviços de emergência decidiram não intervir devido à fragilidade estrutural da embarcação).

Mas o motor acabou por incendiar-se já de manhã e a "integridade da embarcação deteriorou-se muito rapidamente", segundo as autoridades francesas.

Os migrantes (103 resgatados pelos franceses e 54 pelos britânicos) foram levados para o porto francês de Bolonha-sobre-o-Mar.

O incidente ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter prometido que o seu governo será "implacável" na contenção do número de pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido em pequenas embarcações.

Imagem de arquivo de uma outra embarcação captada no Canal da Mancha.
Crise em Ceuta: PM britânico promete ser “implacável” no combate às travessias em pequenas embarcações

E depois de o líder do Reform UK, Nigel Farage, ter dito que quando for primeiro-ministro vai usar a Marinha britânica para travar essas embarcações.

Entre 1 de Janeiro e 1 de Agosto de 2026, um total de 14.526 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir de França. Este número representa uma quebra de 43% face ao período homólogo.

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