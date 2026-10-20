Lula da Silva, presidente do Brasil
Lula da Silva, presidente do BrasilEPA / Andre Borges
Internacional

Campanha de Lula da Silva pede anulação da candidatura de Flávio Bolsonaro por "ingerência" da Meta

A queixa será apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, com o argumento de "manipulação algorítmica" por parte da empresa tecnológica com o "objetivo de prejudicar" a campanha de Lula da Silva.
David Pereira
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A campanha do presidente e recandidato à presidência do Brasil, Lula da Silva, pediu à justiça a anulação da candidatura de Flávio Bolsonaro por "ingerência" da Meta, proprietária das redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp.

A informação foi avançada esta terça-feira, 20 de outubro, por uma fonte do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à AFP.

A queixa será apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, com o argumento de "manipulação algorítmica" por parte da empresa tecnológica com o "objetivo de prejudicar" a campanha de Lula da Silva.

Esta reclamação surge no mesmo dia em que o Conselho de Supervisão da Meta reconheceu "falhas recorrentes" na moderação de conteúdos do grupo relacionadas com as eleições presidenciais no Brasil e intercalares nos Estados Unidos.

"Desde a remoção de contas de ativistas políticos durante manifestações nos Estados Unidos, antes das eleições intercalares, até restrições técnicas que afetaram as contas de um candidato presidencial no Brasil — gerando acusações de interferência eleitoral —, é evidente que a Meta precisa de fazer mais para garantir que as suas práticas de moderação durante os períodos eleitorais são transparentes e consistentes", declarou o Conselho de Supervisão em comunicado.

Este organismo é financiado pela Meta, que é obrigada a acatar as suas decisões, mas não as suas recomendações.

No dia anterior, a Justiça brasileira tinha dado um prazo de 24 horas para que o grupo norte-americano comprovasse que estava a dispensar um tratamento igualitário nas suas redes às campanhas do Presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, e do seu adversário conservador Flávio Bolsonaro.

A segunda volta da eleição presidencial, que se realiza este domingo, vai definir o vencedor entre os dois candidatos, que aparecem atualmente empatados nas sondagens de intenção de voto.

No entanto, o Presidente de esquerda, Lula, acusou a Meta de restringir a circulação dos seus conteúdos no Instagram e no WhatsApp.

A Meta negou qualquer parcialidade no processo eleitoral. A empresa reconheceu ter desativado, por engano, anúncios da campanha de Lula, atribuindo o facto a "incidentes" técnicos que não se limitam ao Brasil.

"Alertamos repetidamente que, durante eleições e períodos de elevada tensão política, as falhas na moderação de conteúdos da Meta costumam manifestar-se de duas formas: uma aplicação excessiva das regras, que reprime o discurso político, e uma aplicação insuficiente, que compromete a integridade do processo eleitoral", destacou o Conselho de Supervisão da Meta.

O organismo reiterou ainda o pedido para que o grupo adapte os seus sistemas de moderação aos contextos eleitorais.

Dezenas de manifestantes protestaram hoje em frente à sede da Meta em São Paulo para exigir que a multinacional tecnológica pare de interferir nas presidenciais brasileiras e de favorecer Flávio Bolsonaro na campanha eleitoral.

“Meta, não se meta” era a palavra de ordem entoada pelos manifestantes na segunda-feira, à frente do edifício que alberga o escritório da empresa dona do Whatsapp, Instagram e Facebook, no famoso centro financeiro da capital paulista, Faria Lima, onde bandeiras e cartazes criativos erguidos no meio da concentração davam o tom ao protesto.

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